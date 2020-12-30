Son dakika haber... Muğla'da uyuşturucu operasyonlarında 5 şüpheli yakalandı
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Son dakika haber... Muğla'da uyuşturucu operasyonlarında 5 şüpheli yakalandı

30.12.2020 11:11 | Son Güncelleme: 30.12.2020 11:14
Son dakika haber... Muğla'da uyuşturucu operasyonlarında 5 şüpheli yakalandı

Son dakika haberlerine göre Muğla'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 5 zanlı gözaltına alındı.

Muğla'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 5 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik başlatılan teknik ve fiziki takibin ardından belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Ekipler, 5 şüpheliyi gözaltına aldı, adreselerdeki aramalarda bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Soruşturma kapsamında ayrıca 13 kişi hakkında "uyuşturucu kullanmak ve bulundurmak" suçundan adli işlem başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Durmuş Genç

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