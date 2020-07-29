Son dakika haber... Muğla'da Türk kara sularına itilen 18 sığınmacı kurtarıldı
Son dakika haberleri... Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında, Yunan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itilen 18 sığınmacı kurtarıldı.
29.07.2020 20:09 | Son Güncelleme: 29.07.2020 22:49
Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında, Yunan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itilen 18 sığınmacı kurtarıldı.
Kadırga Burnu açıklarında, Türk kara sularına geri itilen 2 can salı içindeki sığınmacıların yardım istemesi üzerine, bölgeye Türk Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi.
Kurtarılan 18 kişi, sahil güvenlik botuna alınarak karaya çıkarıldı.
Limana getirilen sığınmacılar, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
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Kaynak: AA