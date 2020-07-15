Son dakika haber! Muğla'da turizm İngiltere pazarıyla hareketlenecek
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Son dakika haber! Muğla'da turizm İngiltere pazarıyla hareketlenecek

Son dakika haberi... Muğla'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında hazırlıklarını tamamlayan turistik tesisler, misafirlerini ağırlamaya başladı.

15.07.2020 12:06 | Son Güncelleme: 15.07.2020 12:12

Muğla'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında hazırlıklarını tamamlayan turistik tesisler, misafirlerini ağırlamaya başladı.

Doğal güzellikleri nedeniyle "yeryüzü cenneti" olarak adlandırılan Muğla'nın turizm merkezlerinde misafirler için Kovid-19 sürecinde her şey düşünüldü. Sağlığın ön planda tutulduğu tesislerde, salgına karşı alınan tedbirlerden taviz verilmiyor.

Güvenli bir tatil imkanının sunulduğu Muğla'yı haziran ayında 17 bin 163 yabancı ziyaret etti.

Kentte, Ukrayna pazarıyla başlayan turizm hareketliliğinin İngiltere pazarıyla devam etmesi bekleniyor.

İngiltere'den Dalaman Havalimanı'na ilk uçuşların bugün başlayacağı Muğla, özellikle son yıllarda İngiliz turistlerin en çok tercih ettiği tatil merkezi oldu.

Türkiye'ye gelen yaklaşık 2,5 milyon İngiliz turistin bir milyondan fazlası, tatilini Muğla'nın gözde turizm beldeleri Bodrum, Marmaris, Fethiye ve çevresinde geçiriyor.

Dalaman Kaymakamı Ali Güldoğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Muğla'nın turizmde önemli bir merkez olduğunu söyledi.

Kovid-19 nedeniyle durdurulan dış hat seferlerinin 21 Haziran itibarıyla kademeli başladığını hatırlatan Güldoğan, Türk Havayollarının tarifeli seferiyle havalimanlarına Londra'dan bugüne kadar 4 sefer düzenlendiğini ifade etti.

İrlanda, İsviçre, Almanya ve İngiltere'den 1 Temmuz'dan itibaren Türk Hava Yollarının tarifeli seferleriyle turist kafilelerinin Dalaman'a gelmeye başladığını vurgulayan Güldoğan, "Azur Air Ukraine Havayollarına ait uçak ile Dalaman Havalimanına ilk charter sefer gerçekleşti. İngiltere'den Türkiye'ye paket turların önünün açılmasıyla uçuş sayılarında artış oldu." dedi.

Güldoğan, temmuz ayı içerisinde İngiltere, Ukrayna, Hollanda, Almanya, İsviçre ve Lübnan'dan 168 sefer beklendiğini dile getirdi.

En büyük destinasyonların başında İngiltere, Rusya ve Ukrayna geliyor

Milas Kaymakamı Eren Arslan ise geçilen normalleşme sürecinde, Milas-Bodrum Havalimanına yurt dışı seferlerinin başladığını bildirdi.

Kiev'den misafirlerin Bodrum'a gelmeye devam ettiğine değinen Arslan, önümüzdeki günlerde ise İngiltere'den turistlerin kente ayak basacağını ifade etti.

YDA Dalaman Havalimanı Yönetim Kurulu Üyesi Hamdi Güvenç ise Muğla'nın en büyük destinasyonlarının başında İngiltere, Rusya ve Ukrayna geldiğini kaydetti.

Muğla'ya bir milyonun üzerinde İngiliz turistin geldiğine dikkati çeken Güvenç, şöyle konuştu:

"İngiltere'den Muğla'ya 22 şehirden uçak kalkıyor. İngiltere'de yasakların kalkmasıyla hava koridoruna Türkiye de dahil edildi. Bu bağlamda ilk seferler İngiltere'nin büyük tur operatörlerinden biri tarafından önümüzdeki günlerde yapılacak. Daha sonra birçok havayolu şirketi tarafından haftada dört sefer yapılacak. 2021 için de tüm pazarlarda artışlar bekliyorum. 2021 yılında 2019'u yakalayacağımızı düşünüyorum. Bütün göstergeler buna işaret ediyor. Kuzey coğrafyası dediğimiz Rusya, Ukrayna, Litvanya ve Baltık ülkeleri için de en hızla çabuk ulaşılabilir deniz, güneş ve kum ülkesi Türkiye. Ülkemiz bu coğrafya için birinci derece tercih bölgesi olacak."

Güvenç, havalimanlarında 15 Temmuz'dan sonra yurt dışı uçuşlarında artış beklediklerini dile getirdi.

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Son dakika haber! Muğla'da turizm İngiltere pazarıyla hareketlenecek

Kaynak: AA

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