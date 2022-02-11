Son dakika haber: Muğla'da tırın karıştığı trafik kazasında ağır yaralanan kişi öldü
Son dakika haberi... Muğla'nın Bodrum ilçesinde tırın trafik ışıklarında bekleyen araçlara çarpması sonucu ağır yaralanan kişi tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde tırın trafik ışıklarında bekleyen araçlara çarpması sonucu ağır yaralanan kişi tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Kazanın ardından ambulansla Milas Devlet Hastanesine kaldırılan Sabri Saraçoğlu (52) müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Saraçoğlu'nun cenazesinin İzmir'de toprağa verileceği öğrenildi.
Gözaltına alınan tır sürücüsü Ersan K. ise tutuklandı.
Ersan K'nin kullandığı 48 AET 813 plakalı tır, Bodrum-Milas kara yolu Adabükü Kavşağı'nda dün trafik ışıklarında bekleyen 5 araca çarpmış, 1'i ağır 7 kişi yaralanmıştı. İtfaiye ekiplerince araçlardan çıkartılan yaralılar, Milas ve Bodrum'daki hastanelere kaldırılmıştı.
AA / Ali Ballı - Güncel