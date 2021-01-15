Son dakika haber | Muğla'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda bir kişi yakalandı

Son dakika gündem haberine göre Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen tarihi eser operasyonunda Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen objeler ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı.