Son dakika haber... Muğla'da silah kaçakçılığı operasyonunda 3 zanlı yakalandı
AA, Durmuş Genç - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Son dakika haberler: Muğla'da düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Muğla'da düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Organize Suçlar Büro Amirliği ekipleri, 2 ev ve 6 araçta arama yaptı.
Aramada, ruhsatsız 6 tabanca, 2 av tüfeği, 5 kuru sıkı tabanca, antika tabanca ve 1517 mermi ele geçirildi.
Yasa dışı silah ticareti yaptığı öne sürülen 3 kişi gözaltına alındı.
AA / Durmuş Genç - Güncel