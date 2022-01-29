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Son dakika haber... Muğla'da silah kaçakçılığı operasyonunda 3 zanlı yakalandı

AA, Durmuş Genç - Güncel
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Son dakika haber... Muğla'da silah kaçakçılığı operasyonunda 3 zanlı yakalandı

Son dakika haberler: Muğla'da düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Muğla'da düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Organize Suçlar Büro Amirliği ekipleri, 2 ev ve 6 araçta arama yaptı.

Aramada, ruhsatsız 6 tabanca, 2 av tüfeği, 5 kuru sıkı tabanca, antika tabanca ve 1517 mermi ele geçirildi.

Yasa dışı silah ticareti yaptığı öne sürülen 3 kişi gözaltına alındı.

AA / Durmuş Genç - Güncel

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