Son dakika haber... Muğla'da seyir halindeki tomruk yüklü tırda çıkan yangın hasara yol açtı - Haberler
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Son dakika haber... Muğla'da seyir halindeki tomruk yüklü tırda çıkan yangın hasara yol açtı

Son dakika haber... Muğla'da seyir halindeki tomruk yüklü tırda çıkan yangın hasara yol açtı
AA / Durmuş Genç - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberine göre Muğla'nın Ula ilçesinde, tomruk yüklü tırda seyir halindeyken çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

ULA, MUĞLA (AA) - Muğla'nın Ula ilçesinde, tomruk yüklü tırda seyir halindeyken çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Metin Eryiğit yönetimindeki tomruk yüklü tır, Muğla-Ula kara yolu Sakartepe mevkisindeki rampada alev aldı.

Yangın söndürme tüpüyle yangına müdahale etmeye çalışan Eryiğit, alevlerin yayılması üzerine, durumu itfaiyeye bildirdi.

Bölgeye sevk edilen ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Yangın, hasara neden oldu.

Son dakika haber... Muğla'da seyir halindeki tomruk yüklü tırda çıkan yangın hasara yol açtı

Son dakika haber... Muğla'da seyir halindeki tomruk yüklü tırda çıkan yangın hasara yol açtı

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AA / Durmuş Genç - Son Dakika Haberleri

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