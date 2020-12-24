Son dakika haber! Muğla'da sazlık alanda çıkan yangın söndürüldü
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Son dakika haber! Muğla'da sazlık alanda çıkan yangın söndürüldü

24.12.2020 01:23 | Son Güncelleme: 24.12.2020 01:26
Son dakika haber! Muğla'da sazlık alanda çıkan yangın söndürüldü

Edinilen son dakika haberine göre Muğla'nın Seydikemer ilçesinde sazlık alanda çıkan yangın, seralara sıçramadan söndürüldü.

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde sazlık alanda çıkan yangın, seralara sıçramadan söndürüldü.

Karadere Mahallesi'ndeki sazlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine yangına, Seydikemer Orman İşletme Müdürlüğü arazözleri ile Muğla Büyükşehir Belediyesi Seydikemer İtfaiye Grup Amirliği ekiplerince müdahale edildi.

Rüzgar nedeniyle hızla yayılan alevlerin bölgedeki seralara yaklaşması üzerine çiftçiler, hortumlarla seralarının üzerine su sıktı. Yangın ekiplerin yoğun çabasıyla seralara sıçramadan söndürüldü.

Yangın nedeniyle okaliptüs ve çam ağaçlarının da bulunduğu yaklaşık 5 hektarlık alan zarar gördü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Rıza Akkır

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