Son dakika haber | Muğla'da sarp arazide mahsur kalan kişi kurtarıldı
Son dakika haberleri: Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde indiği araziden çıkamayan 85 yaşındaki kişi, kurtarıldı.
22.07.2020 17:03 | Son Güncelleme: 22.07.2020 18:15
Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde indiği araziden çıkamayan 85 yaşındaki kişi, kurtarıldı.
112 Acil Çağrı Merkezini arayan Keziban Arslanboğa, dedesinin gittiği dağlık araziden geri dönmediğini belirterek yardım istedi.
Bölgeye yönlendirilen AFAD ve jandarma ekipleri, Köyceğiz ilçesi Hamitköy Mahallesi Ekincik mevkisindeki kişiyi, sedye yardımıyla bulunduğu yerden çıkardı.
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Kaynak: AA