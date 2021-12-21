Son dakika haber | Muğla'da sahte içki ve kaçakçılık operasyonunda 8 zanlı tutuklandı - Haberler
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Son dakika haber | Muğla'da sahte içki ve kaçakçılık operasyonunda 8 zanlı tutuklandı

Son dakika haber | Muğla'da sahte içki ve kaçakçılık operasyonunda 8 zanlı tutuklandı
AA / Durmuş Genç - Haberler | Güncel

Son dakika habere göre Muğla'da düzenlenen sahte içki ve kaçakçılık operasyonunda gözaltına alınan 17 zanlıdan 8'i tutuklandı.

MUĞLA (AA) - Muğla'da düzenlenen sahte içki ve kaçakçılık operasyonunda gözaltına alınan 17 zanlıdan 8'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, sahte içki imal edip gümrük kaçağı ürün ve tarihi eser sattıkları öne sürülen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Tespit edilen adreslere düzenlenen operasyonda, 95 litre etil alkol, 91 litre sahte alkollü içki, 104 şişe sahte bandrollü içki, 86 şişe bandrolsüz alkollü içki, 57 alkol yapımında kullanılan kit, kıyılmış tütün, çok sayıda sigara sarma ve doldurma makinesi, gümrük kaçağı nargile, pipo tütünü, iki ruhsatsız av tüfeği ve 26 fişek ele geçirildi.

Olayla ilgili 17 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 17 zanlıdan 8'i çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Soruşturma kapsamında 45 şüpheli hakkında "kaçakçılık", "nitelikli dolandırıcılık", "resmi belgede sahtecilik", "tefecilik", "rüşvet almak" suçundan adli işlem başlatıldı.

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AA / Durmuş Genç - Son Dakika Haberleri

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