Son dakika haber: Muğla'da sahte içki ve kaçakçılık operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber: Muğla'da sahte içki ve kaçakçılık operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

Son dakika haber: Muğla'da sahte içki ve kaçakçılık operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
Anadolu Ajansı / Durmuş Genç - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre Muğla'da düzenlenen sahte içki ve kaçakçılık operasyonunda gözaltına alınan 9 zanlıdan 2'si tutuklandı.

Muğla'da düzenlenen sahte içki ve kaçakçılık operasyonunda gözaltına alınan 9 zanlıdan 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte bazı şüphelilerin sahte içki imalatı yaptıkları ve piyasaya gümrük kaçağı ürün sürdükleri ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, sahte içki ile gümrük kaçağı ürünler ele geçirdi.

Operasyonda, 9 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 7'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Soruşturma kapsamında 32 şüpheli hakkında da "kaçakçılık" suçundan adli işlem başlatıldığı bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Durmuş Genç

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Tanju Özcan Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Cem Yılmaz Derya Baykal Derya Şensoy Haluk Levent
Spor Ali Koç Salih Uçan Taylan Antalyalı Hakan Çalhanoğlu Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Son dakika haber: Muğla'da sahte içki ve kaçakçılık operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.9.2021 13:24:08. #1.16#

title