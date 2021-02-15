Son dakika haber... Muğla'da sahte içki ve kaçakçılık operasyonunda 10 şüpheli yakalandı
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Son dakika haber... Muğla'da sahte içki ve kaçakçılık operasyonunda 10 şüpheli yakalandı

15.02.2021 10:31 | Son Güncelleme: 15.02.2021 10:34
Son dakika haber... Muğla'da sahte içki ve kaçakçılık operasyonunda 10 şüpheli yakalandı

Son dakika gündem haberi: Muğla'da düzenlenen sahte içki, tarihi eser ve kaçak ürün operasyonunda yakalanan 10 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Muğla'da düzenlenen sahte içki, tarihi eser ve kaçak ürün operasyonunda yakalanan 10 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, sahte içki ürettikleri, gümrük kaçağı ürün ve tarihi eser sattıkları belirlenen şüphelilere yönelik çalışma yürütüldü.

Tespit edilen adreslere düzenlenen operasyonda, 11 litre etil alkol, 1 litre el yapımı alkol, 209 bin 200 gümrük kaçağı makaron, 5 karton içi dolu makaron, 12 kilogram kıyılmış tütün, tarihi eser aramada kullanıldığı değerlendirilen dedektör, 2 projektör, tarihi eser niteliğinde obje, 2 testere, 4 matkap, ruhsatsız tabanca ve 14 mermi ele geçirildi.

Polis ekibince yakalanan ve emniyette ifadeleri alınan 10 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Durmuş Genç

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