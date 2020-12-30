Son dakika haber! Muğla'da sahte içki operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
30.12.2020 00:39 | Son Güncelleme: 30.12.2020 00:42
Gelen son dakika haberlerine göre Muğla'nın Datça ilçesinde düzenlenen sahte içki operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Muğla'nın Datça ilçesinde düzenlenen sahte içki operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir işletmede sahte içki satışı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Ekiplerin bir işletme ve eve düzenlediği operasyonda 2 litre sahte içki, 70 litre etil alkol ve sahte alkol yapımında kullanılan çeşitli malzemeler ele geçirildi.
Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sebiha Arslan