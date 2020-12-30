Son dakika haber! Muğla'da sahte içki operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Gelen son dakika haberlerine göre Muğla'nın Datça ilçesinde düzenlenen sahte içki operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Muğla'nın Datça ilçesinde düzenlenen sahte içki operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir işletmede sahte içki satışı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekiplerin bir işletme ve eve düzenlediği operasyonda 2 litre sahte içki, 70 litre etil alkol ve sahte alkol yapımında kullanılan çeşitli malzemeler ele geçirildi.

Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sebiha Arslan