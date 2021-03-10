Son dakika haber | Muğla'da plastik fabrikasının bahçesinde çıkan yangın söndürüldü
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Son dakika haber | Muğla'da plastik fabrikasının bahçesinde çıkan yangın söndürüldü

10.03.2021 17:43 | Son Güncelleme: 10.03.2021 17:46
Son dakika haber | Muğla'da plastik fabrikasının bahçesinde çıkan yangın söndürüldü

Son dakika haber: Muğla'nın Seydikemer ilçesinde plastik fabrikasının bahçesinde çıkan yangın, fabrikaya sıçramadan söndürüldü.

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde plastik fabrikasının bahçesinde çıkan yangın, fabrikaya sıçramadan söndürüldü.

Uğurlu Mahallesi'ndeki bir plastik fabrikasının bahçesindeki kasalar, henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı.

Fabrikada çalışan işçilerin ihbarıyla bölgeye gelen Muğla Büyükşehir Belediyesi Seydikemer İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, yangını fabrikaya sıçramadan söndürdü.

Yangın hasara neden oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Rıza Akkır

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