Son dakika haber... Muğla'da orman yangını (2)
Son dakika haberleri: KONTROL ALTINA ALINDIMuğla'nın merkez ilçesi Menteşe'de tarım arazisinde çıkıp, ormana sıçrayan yangına, 2 helikopter, 3 arazöz, 2 su tankeri, 1 ilk müdahale aracı, 2 itfaiye aracı ile müdahale edildi.
22.08.2020 15:46 | Son Güncelleme: 22.08.2020 16:10
KONTROL ALTINA ALINDI
Muğla'nın merkez ilçesi Menteşe'de tarım arazisinde çıkıp, ormana sıçrayan yangına, 2 helikopter, 3 arazöz, 2 su tankeri, 1 ilk müdahale aracı, 2 itfaiye aracı ile müdahale edildi. Alevler 1 saatlik çalışmayla kontrol altına alındı. İlk belirlemelere göre 1 hektar ormanlık alan zarar gördü.Soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıkış nedeninin ise araştırıldığı bildirildi.
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Kaynak: DHA