Son dakika haber: Muğla'da oğlunun düğününde kalp krizi geçiren baba öldü
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Son dakika haber: Muğla'da oğlunun düğününde kalp krizi geçiren baba öldü

Gelen son dakika haberine göre Muğla'nın Bodrum ilçesinde oğlunun düğününde kalp krizi geçiren baba hayatını kaybetti.

Son dakika haber: Muğla'da oğlunun düğününde kalp krizi geçiren baba öldü
10.09.2020 17:09 | Son Güncelleme: 10.09.2020 17:12

Muğla'nın Bodrum ilçesinde oğlunun düğününde kalp krizi geçiren baba hayatını kaybetti.

Murat Özkalp (51), ilçedeki bir otelde düzenlenen oğlunun düğün töreni sırasında fenalaşarak yere yığıldı.

Kalbi durduğu anlaşılan Özkalp'e düğündeki bir doktor kalp masajı yaptı. Özkalp, çağrılan 112 Acil Sağlık ekibince kaldırıldığı özel hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Yaşananları bazı davetliler cep telefonlarıyla görüntüledi.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

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