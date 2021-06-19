Son dakika haber! Muğla'da motosiklet kazası: 1 ölü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber! Muğla'da motosiklet kazası: 1 ölü

Son dakika haber! Muğla'da motosiklet kazası: 1 ölü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika 3. sayfa haberi... Muğla'nın Ortaca ilçesinde panelvan araçla çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Muğla'nın Ortaca ilçesinde panelvan araçla çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Dalyan Mahallesi Atatürk Bulvarında seyir halinde olan Alican Aran yönetimindeki 48 JK 657 plakalı motosiklet, İ.Ş'nin kullandığı 20 ADG 883 plakalı panelvan araçla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan motosiklet sürücüsü Aran yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri yaralı motosiklet sürücüsü Aran'a ilk müdahaleyi yaparak hastaneye kaldırdı. Hastanede doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayan Aran hayatını kaybetti. Aran'ın ölüm haberi ailesi başta olmak üzere tüm sevenlerini yasa boğdu.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MUĞLA

Son dakika haber! Muğla'da motosiklet kazası: 1 ölü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Bodrum'da şehit edilen polisin çatışma görüntüleri ortaya çıktı
Bodrum'da şehit edilen polisin çatışma görüntüleri ortaya çıktı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İlham Aliyev Meral Akşener Muharrem İnce Boris Johnson Devlet Bahçeli
Magazin Hülya Avşar Merve Dizdar Burcu Biricik Farah Zeynep Abdullah
Spor Aytaç Kara Ozan Tufan Gareth Bale Yiğit Şardan Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haber! Muğla'da motosiklet kazası: 1 ölü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.6.2021 13:52:13. #1.16#

title