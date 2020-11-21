Son dakika haber: Muğla'da marangoz atölyesinde çıkan yangın hasara neden oldu
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Son dakika haber: Muğla'da marangoz atölyesinde çıkan yangın hasara neden oldu

21.11.2020 23:11 | Son Güncelleme: 21.11.2020 23:15
Son dakika haber: Muğla'da marangoz atölyesinde çıkan yangın hasara neden oldu

Son dakika haber... Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir marangoz atölyesinde çıkan yangın söndürüldü.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir marangoz atölyesinde çıkan yangın söndürüldü.

Adnan Menderes Bulvarı'ndaki marangoz atölyesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen Muğla Büyükşehir Belediyesi Fethiye İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Çevredeki iş yerlerine sıçramadan söndürülen yangın sonucu iş yerinde hasar meydana geldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Rıza Akkır

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