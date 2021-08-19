Son dakika haber: Muğla'da lunaparktaki silahlı saldırıyla ilgili gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı
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Son dakika haber: Muğla'da lunaparktaki silahlı saldırıyla ilgili gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı

Son dakika haber: Muğla'da lunaparktaki silahlı saldırıyla ilgili gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı
Anadolu Ajansı / Sabri Kesen - Haberler | Güncel

Son dakika haberler: Muğla'nın Marmaris ilçesinde bir kişinin yaralandığı silahlı saldırıyla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde bir kişinin yaralandığı silahlı saldırıyla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Marina bölgesindeki lunaparkı işleten U.K'nin 3 Haziran'da silahlı saldırıya uğramasıyla ilgili çalışmada şüphelilerin kimliklerini belirledi.

İzmir'deki adreslere düzenlenen operasyonda, A.B, B.H.Ç. ve K.S. yakalandı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sabri Kesen

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