Son dakika haber: Muğla'da kumar oynayan ve Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 6 kişiye para cezası kesildi

Son dakika haberlerine göre Muğla'nın Fethiye ilçesinde, kumar oynayan ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirlerini ihlal eden 6 kişiye 33 bin 635 lira ceza uygulandı.