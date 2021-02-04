Son dakika haber: Muğla'da kumar oynayan ve Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 6 kişiye para cezası kesildi
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Son dakika haber: Muğla'da kumar oynayan ve Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 6 kişiye para cezası kesildi

04.02.2021 10:49 | Son Güncelleme: 04.02.2021 10:52
Son dakika haber: Muğla'da kumar oynayan ve Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 6 kişiye para cezası kesildi

Son dakika haberlerine göre Muğla'nın Fethiye ilçesinde, kumar oynayan ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirlerini ihlal eden 6 kişiye 33 bin 635 lira ceza uygulandı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, kumar oynayan ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirlerini ihlal eden 6 kişiye 33 bin 635 lira ceza uygulandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Foça Mahallesi Çalış mevkisinde bir iş yerinde kumar oynandığı bilgisi üzerine harekete geçti. Adrese düzenlenen operasyonda 6 kişi yakalandı.

Kumar oynadıkları ve Kovid-19 tedbirlerini ihlal ettikleri belirlenen 6 kişiye 33 bin 635 lira ceza kesildi.

Öte yandan, iş yerine izinsiz girdikleri belirlenen kişiler hakkında "Konut dokunulmazlığını ihlal" suçundan soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Rıza Akkır

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