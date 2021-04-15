Son dakika haber | Muğla'da Kovid-19 aşılaması iftardan sonra da devam ediyor
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Son dakika haber | Muğla'da Kovid-19 aşılaması iftardan sonra da devam ediyor

Son dakika haber | Muğla'da Kovid-19 aşılaması iftardan sonra da devam ediyor
Anadolu Ajansı / Durmuş Genç - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberlerine göre Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesinde iftar sonrasında da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı yapılıyor.

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Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesinde iftar sonrasında da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı yapılıyor.

Hastane Başhekimi Doç. Dr. Turhan Togan, AA muhabirine, bünyelerindeki 20 aşı istasyonunda aşılamanın yapıldığını söyledi.

Togan, vatandaşları bekletmeden ve aşı dozlarını ziyan etmeden aşı uygulamasına davam ettiklerini belirtti.

Ramazanın başladığından bu yana yoğunluğun azaldığını ifade eden Togan, "Vatandaşlarımızı aşı olmaya davet ediyorum. Biz iftardan sonrada aşılama çalışmalarını devam ettiriyoruz. Aşı sırası gelen tüm vatandaşlarımızı bekliyoruz. İftardan sonra ise aşı yaptırmak isteyen vatandaşlarımız hastaneye başvurarak 23.30'a kadar aşılarını yaptırabilecek." dedi.

Muğla'da 350 bin aşı yapıldığını vurgulayan Togan, sağlık çalışanlarının iftardan sonra randevu almadan gelen vatandaşlara da yardımcı olduğunu ve aşı yaptığını ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Durmuş Genç

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