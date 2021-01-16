Köftecide çıkan yangın hasara yol açtı

Muğla'nın Menteşe ilçesinde, tarihi Arasta Çarşısı'ndaki köfteci dükkanında çıkan yangın söndürüldü.

Şeyh Mahallesi'nde bulunan Arasta Çarşısı'ndaki iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1,5 saatlik müdahalesiyle söndürülen yangında, köfteci dükkanı kullanılamaz hale geldi.

Öte yandan, Ula ilçesi Akyaka Mahallesi'nde faaliyet gösteren turistik işletmede çıkan yangın da hasara neden oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Akça