Son dakika haber | Muğla'da kanala devrilen traktörün sürücüsü öldü
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Son dakika haber | Muğla'da kanala devrilen traktörün sürücüsü öldü

Anadolu Ajansı / Ömer Kundakçı - Haberler | Güncel
Son dakika haber | Muğla'da kanala devrilen traktörün sürücüsü öldü

Son dakika haberleri... Muğla'nın Ortaca ilçesinde kanala devrilen traktörün sürücüsü yaşamını yitirdi.

Muğla'nın Ortaca ilçesinde kanala devrilen traktörün sürücüsü yaşamını yitirdi.

Traktörle tarlasını sürmeye giden Arzu Oruç'tan (39) haber alamayan yakınları, arama çalışması başlattı. Akşam traktör, Ortaca-Sarıgerme yolu Yeşilyurt Kavşağı'nda kanalda bulundu.

İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ters dönmüş traktör vinçle kaldırıldığında Oruç'un cesedine ulaşıldı.

Evli ve 2 çocuk annesi Oruç'un cesedi, otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Kundakçı

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