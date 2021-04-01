Son dakika haber | Muğla'da kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
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Son dakika haber | Muğla'da kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

Anadolu Ajansı / Durmuş Genç - Haberler | Güncel
Son dakika haber | Muğla'da kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

Edinilen son dakika haberine göre Muğla'nın Menteşe ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

İlyas Akat'ın kullandığı 48 AFJ 043 plakalı kamyonet, Menteşe-Ula kara yolu Gülağzı mevkisinde, Mehmet Güngör yönetimindeki 48 ADY 120 plakalı otomobille çarpışarak yol kenarına devrildi.

Kazada sürücüler ile kamyonette bulunan Rasim Akat yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralılar olay yerinde yapılan müdahalenin ardından Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Durmuş Genç

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