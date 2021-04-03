Son dakika haber... Muğla'da kağıt fabrikasında iskelenin çökmesi sonucu bir kişi öldü
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Son dakika haber... Muğla'da kağıt fabrikasında iskelenin çökmesi sonucu bir kişi öldü

Anadolu Ajansı / Durmuş Genç - Haberler | Güncel
Son dakika haber... Muğla'da kağıt fabrikasında iskelenin çökmesi sonucu bir kişi öldü

Son dakika haber... Muğla'nın Dalaman ilçesinde kağıt fabrikasının depolama alanı inşaatında iskelenin çökmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti.

Muğla'nın Dalaman ilçesinde kağıt fabrikasının depolama alanı inşaatında iskelenin çökmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti.

Atakent Mahallesi'ndeki kağıt fabrikasında iskelenin çöktüğü ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Çöken iskelenin altında kalan Mustafa Şimşek (71) itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yaralı olarak çıkarıldı.

Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Dalaman Devlet Hastanesine kaldırılan Şimşek, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Durmuş Genç

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