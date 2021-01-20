Son dakika haber... Muğla'da kaçak içki operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
20.01.2021 13:05 | Son Güncelleme: 20.01.2021 13:08
Son dakika haberler: Muğla'nın Ortaca ilçesinde kaçak içki ticareti yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.
Muğla'nın Ortaca ilçesinde kaçak içki ticareti yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Fevziye Mahallesi'ndeki bir ikamette üretilen kaçak içkilerin piyasaya sürüleceği bilgisi üzerine harekete geçti.
Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, 40 litre el yapımı içki, alkol yapımında kullanılan aparatlar ele geçirildi.
Operasyonda İ.E, A.D. ve A.B. gözaltına alındı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Durmuş Genç