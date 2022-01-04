Son dakika haber | İtfaiye personeli tatbikat yaptı

MUĞLA (AA) - Muğla'da göreve yeni başlayan itfaiye personeline yönelik araç yangını ile trafik kazasında mahsur kalan iki kişiyi kurtarma tatbikatı yapıldı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekibine katılan 71 personele tatbikat eğitimi verildi.

İtfaiye Dairesi Başkanlığı bahçesinde düzenlenen tatbikatta senaryo gereği, bir araç yangını ve trafik kazasında araçta sıkışan iki yaralının kurtarılması işlendi.

Araç yangınına çıkış yapan itfaiye erleri, olay yerine kısa sürede gelerek çevre güvenliğini sağladı ve yanan araca müdahale etti. Zamanla yarışan ekipler, kısa sürede yanan aracı söndürdü. Daha sonra sıkışmalı trafik kazası ihbarı alan ekipler, araç içinde mahsur kalan iki vatandaşı çıkarmak için yoğun mücadele verdi.

Kaza kırım aletleriyle sıkışan vatandaşları araçtan çıkaran ekipler, senaryo gereği yaralıları güvenli bölgeye taşıdı.