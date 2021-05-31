Son dakika haber... Muğla'da inşaattan düşen işçi öldü
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Son dakika haber... Muğla'da inşaattan düşen işçi öldü

Son dakika haber... Muğla'da inşaattan düşen işçi öldü
Anadolu Ajansı / Sabri Kesen - Haberler | Güncel

Son dakika haberler: Muğla'nın Marmaris ilçesinde inşaattan düşen işçi hayatını kaybetti.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde inşaattan düşen işçi hayatını kaybetti.

Muhammed Karancı (17), Beldibi Mahallesi'nde bir site inşaatında iki katlı villadan havuzun beton zeminine düştü.

Karancı, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

Gözaltına alınan inşaat sahibi Z.Ç, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

İnşaattaki çalışmalar durdurularak mühürlendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sabri Kesen

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