Son dakika haber: Muğla'da hafif ticari araçla çarpışan elektrikli bisikletteki 2 kişi öldü
Son dakika haberler: Muğla'nın Fethiye ilçesinde, hafif ticari araçla çarpışan elektrikli bisikletteki 2 kişi hayatını kaybetti.
Muğla'nın Fethiye ilçesinde, hafif ticari araçla çarpışan elektrikli bisikletteki 2 kişi hayatını kaybetti.
Mehmet K. (55) idaresindeki 48 FBC 90 plakalı hafif ticari araç, Fethiye-Antalya kara yolu Çamköy Eski Hal Kavşağı'nda, Cuma Memiş'in (76) kullandığı elektrikli bisikletle çarpıştı.
Kazada, sürücü Memiş ile elektrikli bisiklette yolcu olarak bulunan Saadet Kaysanık yaralandı.
İhbar üzerine gelen 112 Acil Servis ekibinin ilçedeki hastanelere kaldırdığı yaralılar müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaza yerinde inceleme yapan polis ekibi, hafif ticari aracın sürücüsü Mehmet K'yi gözaltına aldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Rıza Akkır