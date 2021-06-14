Son dakika haber... Muğla'da göçmen kaçakçılığı operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

Son dakika haber... Muğla'nın Fethiye ilçesinde göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan iki şüpheliden biri tutuklandı.