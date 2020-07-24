Son dakika haber... Muğla'da gazeteciler yamaç paraşütü yaptı
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Son dakika haber... Muğla'da gazeteciler yamaç paraşütü yaptı

Son dakika haberlerine göre Muğla'nın Fethiye ilçesinde, yerel ve ulusal basın kuruluşlarında çalışan gazeteciler, Fethiye Ticaret ve Sanayi Odasının (FTSO) düzenlediği organizasyonla yamaç paraşütüyle uçtu.

Son dakika haber... Muğla'da gazeteciler yamaç paraşütü yaptı
24.07.2020 15:41 | Son Güncelleme: 24.07.2020 15:44

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, yerel ve ulusal basın kuruluşlarında çalışan gazeteciler, Fethiye Ticaret ve Sanayi Odasının (FTSO) düzenlediği organizasyonla yamaç paraşütüyle uçtu.

FTSO'nun, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla düzenlediği etkinlikte bir araya gelen gazeteciler, Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Babadağ'ın 1700 metre pistine çıkarıldı.

Hazırlıkların ardından gazeteciler, yamaç paraşütü pilotları eşliğinde tandem (ikili) uçuş yaptı. Yaklaşık 30 dakika havada kalan gazeteciler, eşsiz Ölüdeniz manzarasının keyfini çıkardı.

FTSO Başkanı Osman Çıralı, burada yaptığı konuşmada, basının çağdaş ve demokratik hayatın vazgeçilmez unsurlarından olduğunu söyledi.

Bölgenin tanıtılması, sorunlarının dile getirilmesi ve çözüme kavuşturulması noktasında basın kuruluşları ve gazetecilerin ciddi katkı sağladığını vurgulayan Çıralı, şöyle konuştu:

"Ölüdeniz'den sonra ülkemizin tanıtım yüzü olacak Babadağ'ın gerdanlığı teleferik projemiz devam ediyor. Bu yılın sonunda başlangıç noktası 226 rakım seyir terasından, 10 kişilik kabinlerle Ölüdeniz, Fethiye, Adalar, havanın açık olduğu zamanlarda Rodos Adasını seyrederek Babadağ'a çıkacağız. 1200 rakım ara istasyona 9 dakikada, devamında 1700 rakım varış istasyonuna 14 dakikada ulaşacağız."

Çıralı, Babadağ'a yapılacak teleferikle bölgede turizmin 12 aya yayılmasının sağlanacağını da kaydetti.

İlk kez yamaç paraşütü yaptılar

İlçedeki yerel bir gazetede görevli Hüsniye Özdemir, Fethiyeli olmasına rağmen ilk uçuşu olduğunu ve Ölüdeniz'i gökyüzünden ilk kez gördüğünü, keyifli ve güvenli bir uçuş gerçekleştirdiğini belirterek, herkesi muhteşem Ölüdeniz manzarasını gökyüzünden izlemeye davet etti.

Ulusal bir gazetede muhabirlik yapan Ferdi Yavuz ise ilk kez yamaç paraşütüyle uçuş yaptığı için heyecanlandığını kaydetti.

Pistten kalkışının ardından korkusu ve heyecanının geçtiğini anlatan Yavuz, "Ölüdeniz'in muhteşem bir manzarası var. Cennet gibi bir yer. Gökyüzünden baktığımızda aşağıda farklı bir dünya var." dedi.

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Kaynak: AA

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