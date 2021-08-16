Son dakika haberi | MUĞLA'DA FETÖ OPERASYONU; 7'Sİ ESKİ EMNİYET MÜDÜRÜ 12 KİŞİYE GÖZALTI

Son dakika haberlerine göre MUĞLA'da, FETÖPDY operasyonunda, yurt dışına kaçma hazırlığındaki 7'si meslekten ihraç edilmiş eski emniyet müdürü olmak üzere 12 kişi gözaltına alındı.

MUĞLA'da, FETÖPDY operasyonunda, yurt dışına kaçma hazırlığındaki 7'si meslekten ihraç edilmiş eski emniyet müdürü olmak üzere 12 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, bir grup FETÖPDY üyesinin Datça kıyılarını kullanarak, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma hazırlığında olduğunu belirledi. Bu sabah harekete geçen ekipler; eski emniyet müdürleri O.K., A.E., H.H., E.A., M.K., Ü.K. ve M.Y., eski komiser yardımcıları M.H.İ., M.Ş., diş hekimi E.N., organizatör O.E.S ile gemi kaptanı B.T.'yi gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı