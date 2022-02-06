Son dakika haber... Muğla'da evde çıkan yangında bir kişi yaralandı - Haberler
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Son dakika haber... Muğla'da evde çıkan yangında bir kişi yaralandı

AA, Sabri Kesen - Güncel
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Son dakika haber... Muğla'da evde çıkan yangında bir kişi yaralandı

Son dakika haberleri: Muğla'nın Marmaris ilçesinde, evde çıkan yangında yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

MARMARİS, MUĞLA (AA) - Muğla'nın Marmaris ilçesinde, evde çıkan yangında yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Çıldır Mahallesi 159 Sokak'taki 2 katlı evde yangın çıktı.

Dumanı gören mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri yangını söndürdü, evin alt katı kullanılamaz hale geldi.

Sobadan çıktığı belirlenen yangında, evde kiracı olarak kalan kişinin ellerinde ve ayaklarında yanıklar oluştu.

Sağlık ekibince Marmaris Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı, tedavi altına alındı.

Son dakika haber... Muğla'da evde çıkan yangında bir kişi yaralandı

Son dakika haber... Muğla'da evde çıkan yangında bir kişi yaralandı

Son dakika haber... Muğla'da evde çıkan yangında bir kişi yaralandı

AA / Sabri Kesen - Güncel

Marmaris, İtfaiye, Yangın, Muğla, Güncel, Haber

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