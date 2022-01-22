Son dakika haber: Muğla'da diaspor taşı operasyonu
AA / Durmuş Genç - Haberler | Güncel
Son dakika haberi: Muğla'nın Milas ilçesinde jandarma ekiplerinin operasyonunda 835 gram diaspor taşı ele geçirildi.
MUĞLA (AA) - Muğla'nın Milas ilçesinde jandarma ekiplerinin operasyonunda 835 gram diaspor taşı ele geçirildi.
Bir ihbarı değerlendiren Milas Jandarma Komutanlığı ekipleri, Milas-Söke kara yolu Selimiye Mahallesi'nde bir aracı durdurarak arama yaptı.
Aramada, 835 gram diaspor taşı ele geçirildi.
Araç sürücüsü H.Ç. gözaltına alındı.
AA / Durmuş Genç - Son Dakika Haberleri