Son dakika haber: Muğla'da diaspor taşı operasyonu

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Milas ilçesinde jandarma ekiplerinin operasyonunda 835 gram diaspor taşı ele geçirildi.

Bir ihbarı değerlendiren Milas Jandarma Komutanlığı ekipleri, Milas-Söke kara yolu Selimiye Mahallesi'nde bir aracı durdurarak arama yaptı.

Aramada, 835 gram diaspor taşı ele geçirildi.

Araç sürücüsü H.Ç. gözaltına alındı.