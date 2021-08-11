Son dakika haber | Muğla'da devam eden yangınlara havadan ve karadan müdahale ediliyor
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Son dakika haber | Muğla'da devam eden yangınlara havadan ve karadan müdahale ediliyor

Son dakika haber | Muğla'da devam eden yangınlara havadan ve karadan müdahale ediliyor
Anadolu Ajansı / Durmuş Genç - Haberler | Güncel

Son dakika haberlerine göre Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde devam eden yangınlara havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde devam eden yangınlara havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Yangın bölgesinde 2 uçak, 30 helikopter, çok sayıda arazöz, iş makinesi, itfaiye aracı, su tankeri ve TOMA ile çeşitli kurumlara ait araçlar kullanılıyor.

Bölgede binin üzerinde orman personeli görev yapıyor.

Yangınların kontrol altına alınması için yoğun çaba sarf ediliyor.

Milas'ın Ören Mahallesi Fesleğen mevkisinde kontrol altına alınan yangının ardından ormanlık alanlarda soğutma çalışması sürüyor.

Soğutma çalışmaları, tahliye edilen mahallelerin çevresinde yoğunlaştı. Sabah saatlerinden itibaren hava araçlarıyla da yanan alanlara müdahaleye başlandı.

Köyceğiz ilçesinde de yaklaşık 14 gündür devam eden yangına 2 uçak ve 12 helikopterle müdahale sürüyor.

Sandıras Dağı eteklerinde 1400-1500 rakımlı noktada Çövenli Yaylası ile Çiçekbaba zirvesi arasında kalan hatta yangın devam ediyor. Bu hatta derin kanyonlar, vadiler ve Sarp yamaçlar bulunuyor.

Bölgenin fiziki yapısı yangına karadan müdahaleyi güçleştiriyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Durmuş Genç

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