Son dakika haber! Muğla'da çöp kamyonu devrildi: 2 yaralı
Son dakika haberi... Muğla'nın Milas ilçesinde, çöp kamyonunun devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
18.07.2020 14:47 | Son Güncelleme: 18.07.2020 16:14
Muğla'nın Milas ilçesinde, çöp kamyonunun devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Fettah İlboğa'nın kullandığı 48 U 1608 plakalı çöp kamyonu, Bodrum-Milas kara yolunun 40. kilometresinde devrildi.
Kazada, sürücü İlboğa ile kamyondaki Hakan Yaşar yaralandı.
Yaralılar, vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulansla ilçedeki hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle tek taraflı trafik akışının sağlandığı yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Kamyonun kaldırılmasının ardından yol tamamen ulaşıma açıldı.
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Kaynak: AA