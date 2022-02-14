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Son dakika haber... Muğla'da çıkan yangında müstakil ev kullanılamaz hale geldi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haber... Muğla'da çıkan yangında müstakil ev kullanılamaz hale geldi

Son dakika haberlerine göre Muğla'nın Milas ilçesinde bir ev çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

MUĞLA (İHA) - Muğla'nın Milas ilçesinde bir ev çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Yangın, Kırcağız Mahallesi'nde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, müstakil evden alevlerin yükseldiğini fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Milas Grup Amirliği ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Yangında ölen ya da yaralananın olmaması teselli kaynağı olurken, ev kullanılamaz hale geldi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - MUĞLA

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

112 Acil Çağrı, İtfaiye, Yangın, Muğla, 3. Sayfa, Haberler

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