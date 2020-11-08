Son dakika haber: Ula'da çıkan orman yangını söndürüldü

Son dakika haberi: Muğla'nın Ula ilçesinde çıkan ve bir hektarlık alanın zarar gördüğü orman yangını söndürüldü.

Muğla'nın Ula ilçesinde çıkan ve bir hektarlık alanın zarar gördüğü orman yangını söndürüldü.

Akyaka Mahallesi İskele mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Bir otelin arka tarafında bulunan ormanlık alandaki yangına, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen çok sayıda arazöz, orman işçisi ve itfaiye ekipleriyle müdahale edildi.

Söndürülen yangında 1 hektar ormanlık alan zarar gördü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Durmuş Genç