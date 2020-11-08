Son dakika haber: Ula'da çıkan orman yangını söndürüldü
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Son dakika haber: Ula'da çıkan orman yangını söndürüldü

08.11.2020 21:59 | Son Güncelleme: 08.11.2020 22:51

Son dakika haberi: Muğla'nın Ula ilçesinde çıkan ve bir hektarlık alanın zarar gördüğü orman yangını söndürüldü.

Muğla'nın Ula ilçesinde çıkan ve bir hektarlık alanın zarar gördüğü orman yangını söndürüldü.

Akyaka Mahallesi İskele mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Bir otelin arka tarafında bulunan ormanlık alandaki yangına, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen çok sayıda arazöz, orman işçisi ve itfaiye ekipleriyle müdahale edildi.

Söndürülen yangında 1 hektar ormanlık alan zarar gördü.

Son dakika haber: Ula'da çıkan orman yangını söndürüldü
Son dakika haber: Ula'da çıkan orman yangını söndürüldü
Son dakika haber: Ula'da çıkan orman yangını söndürüldü
Son dakika haber: Ula'da çıkan orman yangını söndürüldü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Durmuş Genç

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