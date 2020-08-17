Son dakika haber | Muğla'da çıkan orman yangını söndürüldü
Son dakika haberi... Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü.
17.08.2020 16:27 | Son Güncelleme: 17.08.2020 16:46
Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü.
Kayadere Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.
Rüzgarın etkisiyle yayılan alevlere Muğla Orman Bölge Müdürlüğü bünyesindeki 5 yangın söndürme helikopteriyle havadan, 20 arazöz, 2 dozer ve çok sayıda orman işçisiyle karadan müdahale edildi.
Ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu söndürülen yangında yaklaşık 5 hektarlık alan zarar gördü.
Yanan alanda ekipler soğutma çalışmalarını sürdürüyor.
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Kaynak: AA