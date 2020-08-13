Son dakika haber: Muğla'da çıkan orman yangını söndürüldü
Son dakika haberine göre Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan orman yangını hava ve karadan müdahaleyle söndürüldü.
13.08.2020 16:35 | Son Güncelleme: 13.08.2020 17:19
Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan orman yangını hava ve karadan müdahaleyle söndürüldü.
Kızılcayıkık Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.
Alevlere Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne ait 2 helikopterle havadan, 2 arazöz, ilk müdahale aracı ve su tankeriyle de karadan müdahale edildi.
Ekiplerin mücadelesiyle yangın yayılmadan söndürüldü.
Bölgedeki soğutma çalışmaları devam ediyor.
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Kaynak: AA