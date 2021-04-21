Son dakika haber! Muğla'da çıkan orman yangın söndürüldü
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Son dakika haber! Muğla'da çıkan orman yangın söndürüldü

Son dakika haber! Muğla'da çıkan orman yangın söndürüldü
Anadolu Ajansı / Ali Rıza Akkır - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberine göre Muğla'nın Fethiye ilçesinde çıkan orman yangınında yaklaşık 1 dönüm alan zarar gördü.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde çıkan orman yangınında yaklaşık 1 dönüm alan zarar gördü.

Çiftlik Mahallesi Koca Çalış Türbe mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye, Fethiye Orman İşletme Müdürlüğüne ait birer arazöz, tanker ve ilk müdahale aracı ile Muğla Büyükşehir Belediyesi Fethiye İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin etkin mücadelesiyle kısa sürede söndürülen yangında, yaklaşık 1 dönüm alan zarar gördü.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Rıza Akkır

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