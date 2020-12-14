Son dakika haber... Muğla'da bir haftada 45 uyuşturucu operasyonu
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Son dakika haber... Muğla'da bir haftada 45 uyuşturucu operasyonu

14.12.2020 12:47 | Son Güncelleme: 14.12.2020 12:52
Son dakika haber... Muğla'da bir haftada 45 uyuşturucu operasyonu

Son dakika habere göre Muğla Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından 4 Aralık ile 11 Aralık tarihleri arasında il genelinde meydana gelen 25 olayda Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçundan 3 şahsın yakalandığı, bunlardan 2 şahsın tutuklandığı, 1 şahsın ise savcılık tarafından...

Muğla Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından 4 Aralık ile 11 Aralık tarihleri arasında il genelinde meydana gelen 25 olayda Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçundan 3 şahsın yakalandığı, bunlardan 2 şahsın tutuklandığı, 1 şahsın ise savcılık tarafından serbest bırakıldığı açıklandı.

Uyuşturucu Madde Kullanmak ve Bulundurmak suçundan ise meydana gelen 20 olayda 28 kişiye işlem yapıldığı belirtildi. Tespit edilen olaylarla ilgili olarak "255 gram esrar, 43,5 gram metamfetamin, 22,84 gram skunk, 2 adet sentetik ecza, 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 1 adet kurusıkı tabanca, 2.850 lira suçtan elde edilen para" ele geçirildi.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Vatandaşlarımızın daha huzurlu bir ortamda yaşamaları için suç ve suçlularla mücadelemiz tüm sorumluluk alanlarımızda hız kesmeden özenli bir şekilde devam etmektedir" ifadelerine yer verildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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