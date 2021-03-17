Son dakika haber | Muğla'da beton su borusu içinde mahsur kalan 7 köpek yavrusu itfaiye ekiplerince kurtarıldı
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Son dakika haber | Muğla'da beton su borusu içinde mahsur kalan 7 köpek yavrusu itfaiye ekiplerince kurtarıldı

17.03.2021 15:15 | Son Güncelleme: 17.03.2021 15:20
Son dakika haber | Muğla'da beton su borusu içinde mahsur kalan 7 köpek yavrusu itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Son dakika haber... Muğla'nın Seydikemer ilçesinde yağmur suyuyla dolan beton boru içinde mahsur kalan 7 köpek yavurusu kurtarıldı.

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde yağmur suyuyla dolan beton boru içinde mahsur kalan 7 köpek yavurusu kurtarıldı.

Uğurlu Mahallesi'nde, borudan köpek sesi geldiğini fark edenler, kendi imkanlarıyla hayvanları kurtaramayınca Muğla Büyükşehir Belediyesi Seydikemer İtfaiye Grup Amirliği ekiplerinden yardım istedi.

Bölgeye gelen itfaiye ekibi, yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından 7 köpek yavrusunu bulundukları yerden çıkardı. Bir itfaiye eri, ıslanan yavruları, montunun içinde ısıtmaya çalıştı.

Köpekler, Seydikemer Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilite Merkezi'ne götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Rıza Akkır

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