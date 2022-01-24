Son dakika haber | Muğla'da 17 yaşındaki genç kız evde ölü bulundu

Muğla'nın Bodrum ilçesinde ailesiyle yaşayan 17 yaşındaki genç kız odasında ölü bulundu.

İddiaya göre, Mazı Mahallesi'ndeki evlerinde uzun süre odasından çıkmadığını fark ettikleri Gamze S'nin yanına giren ailesi, genç kızı yerde hareketsiz buldu. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesiyle eve gelen sağlık ekipleri, Gamze S'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Ölümün şüpheli bulunması üzerine eve gelen Jandarma Olay Yeri ekibince yapılan incelemede ise Gamze S'nin boyun kısmının iki tarafında kızarıklıklar olduğu tespit edildi.

Genç kızın cenazesi otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumuna götürüldü.