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Son dakika haber! Muğla'da 15 yıldırım yangını söndürüldü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haber! Muğla'da 15 yıldırım yangını söndürüldü

Son dakika habere göre Muğla'nın 6 ilçesinde sağanak yağış sonrası çıkan yıldırım kaynaklı orman yangınlar ekiplerin müdahalesi ile kontrol altına alındı.

Muğla'nın 6 ilçesinde sağanak yağış sonrası çıkan yıldırım kaynaklı orman yangınlar ekiplerin müdahalesi ile kontrol altına alındı.

Menteşe, Ula, Yatağan, Milas, Köyceğiz ve Seydikemer ilçelerinde 15 ayrı noktada yangın çıktı. Yangınlara havadan ve karadan müdahale edildi. Orman ekiplerinin müdahalesi sonrası çıkan orman yangınları büyümeden kontrol altına alındı. - MUĞLA

Son dakika haber! Muğla'da 15 yıldırım yangını söndürüldü

Son dakika haber! Muğla'da 15 yıldırım yangını söndürüldü

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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