Son dakika haber | Muğla'da 15 bin 575 kamyon hafriyat ve yıkıntı malzemenin geri kazanımı sağlandı

Edinilen son dakika haberine göre Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından Bodrum ve Milas ilçelerinde faaliyete geçirilen hafriyat toprağı ve inşaat yıkıntı geri kazanım tesisi ile çevre kirliliğinin önüne geçildiği bildirildi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından Bodrum ve Milas ilçelerinde faaliyete geçirilen hafriyat toprağı ve inşaat yıkıntı geri kazanım tesisi ile çevre kirliliğinin önüne geçildiği bildirildi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Bodrum'da faaliyete başlayan daha sonra Menteşe ilçesinde çalışmalarına devam eden seyyar Geri Kazanım Tesisi, çevre kirliliğinin önlenmesinin yanında ekonomik kazanım da sağlıyor.

"Geleceğimiz İçin Geri Dönüşüm Projesi" adı altında ödül de alan proje ile inşaat atıkları belediyenin kullanabileceği malzemelere dönüştürülüyor.

2016 yılında İl genelinde oluşan Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının geri kazanımının sağlanması amacı ile geri kazanım tesisi kuran Büyükşehir Belediyesi, bugüne kadar 233 Bin 625 ton atığı geri kazanımını sağlayarak 15 Bin 575 kamyon dolusu atığın çevreyi kirletmesini engelledi.

Yürütülen çalışma ile hafriyat depolama sahalarında bertaraf edilecek atık miktarlarının azaltılması ve sahaların daha efektif kullanımı, sektörde doğan yeni malzeme ihtiyacı için doğa tahribatının azaltılması, çevre bilincinin oluşması hedefleniyor.

Atıklardan geri kazanım olarak elde edilen malzemeler, inşaat, tadilat ve yol çalışmalarında kullanıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Durmuş Genç