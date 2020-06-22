Son dakika haber: MUĞLA Bodrum'un tarihi Sandima Mahallesi'ne yine moloz döktüler
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Son dakika haber: MUĞLA Bodrum'un tarihi Sandima Mahallesi'ne yine moloz döktüler

Son dakika güncel haberi: Bodrum'un tarihi Sandima Mahallesi'ne yine moloz döktülerMUĞLA'nın Bodrum ilçesindeki, 'kesin korunak alan' ilan edilen 600 yıllık tarihi geçmişi olan, 150 evin bulunduğu kırsal Sandima Mahallesi'ne her defasında temizlenmesine rağmen hafriyat ve moloz dökülmesi tepkilere neden oldu.

22.06.2020 18:52 | Son Güncelleme: 22.06.2020 19:00

Bodrum'un tarihi Sandima Mahallesi'ne yine moloz döktüler

MUĞLA'nın Bodrum ilçesindeki, 'kesin korunak alan' ilan edilen 600 yıllık tarihi geçmişi olan, 150 evin bulunduğu kırsal Sandima Mahallesi'ne her defasında temizlenmesine rağmen hafriyat ve moloz dökülmesi tepkilere neden oldu. Mahalle sakinleri, soruna bir çözüm bulunmasını istedi.

Yalıkavak Mahallesi'ndeki kırsal Sandima Mahallesi'ndeki 600 yılık tarihi geçmişe sahip 150 evin bulunduğu bölgeye dökülen moloz ve hafriyat artıkları daha önce Bodrum Belediyesi ekipleri tarafından daha önce pek çık kez temizlenmesine rağmen manzara değişmedi. Belediye ekiplerinin en son geçen hafta temizlediği tarihi mahalleye yine kimliği belirsiz kişi veya kişilerce moloz ve hafriyat dökülmesi tepkilere neden oldu. Sandima mahalesi sakinlerinden evli, 2 çocuk babası Fazlı Yılmaz (57), bu yapılanın insan haklarına saygısızlık olduğunu belirtip, "Kimsenin çevreyi kirletmeye hakkı yok. Gelecek nesillere temiz bir çevreyi miras olarak bırakmalıyız. Bu konuda eğitim şart. Cezalar yeterli değil. Defalarca kes şikayetçi olmamıza rağmen halen buraya moloz dökenler oluyor. Sandima Mahallesi Muhtarı Ali Çınat aracılığıyla buraya dökülen inşaat atıklarını pek çok kez kaldırttık. Ama aradan kısa bir süre geçmeden yine aynı bildik manzara ile karşı karşıya kalıyoruz. Bu duruma artık bir çözüm bulunmalı" dedi.

Mahalle sakinlerinden İsmail Kocabüyük (57) de 1967 yılından sonra deniz kenarına yapılan göçler nedeniyle 150 hanenin boş kaldığı tarihi Sandima Mahallesi'nin kesin korunacak alan ilan edildiğini hatırlatıp, "Burada sanat evi çalışması yapıyoruz. Tarihimize sahip çıkmadığımız için bu alan her defasında çöplüğe dönüyor" diye konuştu. Kocabüyük, tarihi mahalleye sahip çıkılmasını istedi.

Son dakika haber: MUĞLA Bodrum'un tarihi Sandima Mahallesi'ne yine moloz döktüler

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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