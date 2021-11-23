Son dakika haber! Mudanya polisi uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor - Haberler
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Son dakika haber! Mudanya polisi uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haber! Mudanya polisi uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor

Gelen son dakika haberine göre Bursa'nın Mudanya ilçesinde narkotik ekipleri, uyuşturucu satıcılarına nefes aldırmıyor.

BURSA (İHA) - Bursa'nın Mudanya ilçesinde narkotik ekipleri, uyuşturucu satıcılarına nefes aldırmıyor. İlçenin çeşitli yerlerinde 5 şahıs yakalandı.

Narkotik Büro ekipleri, Mudanya ve Güzelyalı'da yaptıkları takip sonunda 5 şahsı uyuşturucuyla yakaladı. 5 zanlı uyuşturucu ticareti suçundan adliyeye çıkarıldı. Yapılan açıklamada, yakalanan şahısların üzerlerinde ve araçlarında 1 adet ruhsatsız tabanca, tabancaya ait şarjör ve 5 adet fişek, metamfetamin, sentetik uyuşturucu çeşitleri ve esrar ele geçirildiği bildirildi. Yakalan şahıslardan F.S. ve K.Ö. tutuklandı. İ. B. ve E.K. adli kontrol şartıyla, H.Ç. ise ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. - BURSA

Son dakika haber! Mudanya polisi uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor

Son dakika haber! Mudanya polisi uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor

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