Son dakika haber | Mudanya'da orman yangını (2)
Son dakika haberleri: Bursa'nın Mudanya ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.
22.08.2020 19:14 | Son Güncelleme: 22.08.2020 20:36
Bursa'nın Mudanya ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.
Kırsal Dereköy Mahallesi yakınındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Olayın fark edilmesinin ardından bölgeye ulaşan Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, alevleri söndürmek için çalışma başlattı.
Çalışmalara helikopterle de destek sağlanan alanda ekiplerin yangını kontrol altına alma çabası sürüyor.
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Kaynak: AA