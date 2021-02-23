Son dakika haber | MSÜ Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı başvuruları bugün sona eriyor
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Son dakika haber | MSÜ Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı başvuruları bugün sona eriyor

23.02.2021 14:25 | Son Güncelleme: 23.02.2021 14:28
Son dakika haber | MSÜ Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı başvuruları bugün sona eriyor

Son dakika gündem haberi: Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2021-MSÜ) başvuruları bugün saat 23.59'a kadar yapılabilecek.

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2021-MSÜ) başvuruları bugün saat 23.59'a kadar yapılabilecek.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, 2021-MSÜ başvurularının bugün sona ereceği hatırlatıldı.

Paylaşımda, "Henüz başvurusunu yapmamış adaylar 'osym.gov.tr' resmi internet adresinden saat 23.59'a kadar başvurularını yapabileceklerdir." ifadesi yer aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Sertan Usul

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